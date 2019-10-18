РИАМО – 18 окт. Певица Алсу опубликовала новое фото в Instagram, смутив поклонников своими внезапно поседевшими волосами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На снимке она предстала в джинсах, кокетливо полурастегнутой рубашке, естественным макияжем, но с резко поседевшей головой», — говорится в сообщении.

Несколько подписчиков удивились и поинтересовались, «что за мода такая?». Другие вступились за певицу и указали на то, что публичная личность — тоже человек, и она никому ничего не должна. Также защитники Алсу заявили, что писать о ее седых волосах — бестактно.

«Захочет — покрасит. За своими корнями лучше следите!» — посоветовала одна из подписчиц.

Другие поклонники певицы предположили, что Алсу специально так покрасила волосы, а также одарили ее комплементами.

В апреле 2019 года дочь Алсу Микелла стала победительницей сезона шоу «Голос.Дети». После этого разразился скандал, Алсу и Микеллу обвинили в накрутке голосов. В итоге после проверок и разбирательств победителями объявили всех финалистов шоу, а Микелла отдала выигранный 1 миллион рублей на благотворительность.