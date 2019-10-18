РИАМО – 18 окт. Наряд, который известная балерина Анастасия Волочкова выбрала для приема по случаю дня рождения сенатора Алексея Пушкова, вызвал шквал критики от пользователей Instagram, сообщает Федеральное агентство новостей.

На торжество, которое проходило в ресторане «Турандот», собралось немало гостей. Снимки и видео с вечеринки 43-летняя танцовщица опубликовала на своей странице в социальной сети. На фото она предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с невероятным декольте.

«Если на одной из фотографий балерине удалось прикрыть слишком глубокое, на взгляд подписчиков, декольте, то на остальных снимках наряд можно разглядеть во всех подробностях», – говорится в сообщении.

Звезда закрыла возможность комментирования ее постов, однако предприимчивые пользователи распространили по интернету скриншоты с видео. Артистке посоветовали выбирать одежду «поскромнее».

«Декольте до живота, безвкусица», – написал один из пользователей.