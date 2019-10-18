РИАМО – 18 окт. На территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского запущена научно-образовательная лаборатория, которая будет в режиме онлайн предоставлять возможность обучения и проведения прикладных исследований в аэрокосмической сфере для студентов, не только из России, но и зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Все желающие через интернет получат доступ к уникальным лекциям и серьезным учебным экспериментальным установкам.

«На сегодняшний день на образовательном рынке очень мало технических курсов, когда наравне со знаниями можно приобрести и навыки», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он дополнил, что развитие высокотехнологичных сервисов и курсов в интернет-пространстве технопарка ЦАГИ открывает доступ молодым ученым и инженерно-техническим работникам к одной из лучших мировых опытно-исследовательских баз.

«Лаборатория оснащена учебной аэродинамической трубой с 6-компонентными весами и современной информационно-измерительной системой», – подчеркнул Хромов.

В настоящее время осуществляется разработка цифровой платформы для размещения сервисов лаборатории, включая онлайн-курсы на английском языке.

Технопарк ЦАГИ был открыт в конце 2018 года. Из бюджета региона на создание технопарка была выделена субсидия в размере 97 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в создание на данном этапе составил около 130 миллионов рублей. Площадь для инновационных разработок – порядка 3 тысяч квадратных метров, общая площадь объекта – более 6 тысяч квадратных метров.