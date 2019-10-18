РИАМО – 18 окт. Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не возглавит «Динамо» и пока не планирует искать новую работу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Интерес со стороны руководства «бело-голубых» к специалисту был, однако тренер, только что покинувший «Спартак», дал понять, что намерен передохнуть перед возобновлением работы», — сообщил источник издания.

Тренер планирует начать искать новую работу ближе к концу года.

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ушел в отставку в начале октября. Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» в конце сентября.