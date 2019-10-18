РИАМО – 18 окт. Депутаты Мособлдумы намерены заняться разработкой закона, который ограничит продажу закиси азота, больше известного, как «веселящий газ», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

О том, что «веселящий газ» стал одним из видов легких наркотиков для молодежи, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Ксения Мишонова предложила ограничить продажу закиси азота.

«Идею поддержали в Московской областной думе. Председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил, что вопрос действительно требует законодательного регулирования», – говорится в сообщении.

Парламентарий дополнил, что «веселящий газ» не так уж и безвреден.

«Регулярное употребление ведет к депрессии, бессоннице, агрессии, а также к серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности и бесплодию. Мы, как законодатели, обязаны отреагировать на существующую проблему», – подчеркнул Голубев.

Он заверил, что разработку закона профильный комитет Мособлдумы начнет в ближайшее время.

«На это уйдет не менее шести месяцев. Предстоит сложная работа: необходимо дать определение газу, отнести его к отдельной категории. Ведь не для кого ни секрет, что закись азота используют не только для развлечений, но и в промышленности, и в медицине», – пояснил депутат.

Закон об ограничении продажи «веселящего газа» не должен помешать сферам, где он используется в благих целях. Документ должен оградить именно подростков, также как от продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет, заверил Голубев.

«Безусловно, параллельно к проблеме нужно привлечь общественность. Провести масштабную пропагандистскую компанию. Кстати, идею о законодательном регулировании по ограничению продажи закиси азота поддержали на федеральном уровне», – подытожил депутат Мособлдумы.