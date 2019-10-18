РИАМО - 18 окт. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова, он подозревается в крупном мошенничестве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-служба суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Устинова, подозреваемого в совершении преступления, <…> сроком на 2 месяца, до 18 декабря 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Устинова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ранее на два месяца был арестован замглавы этого отдела Дмитрий Смирнов.

Два высокопоставленных сотрудника полиции были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.