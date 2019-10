РИАМО - 18 окт. Английское экономическое издание FDi опубликовало рейтинг лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year 2019, особая экономическая зона «Дубна» отмечена в трех номинациях: за привлечение новых инвесторов, развитие действующих резидентов и модернизацию объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участники рейтинга определялись на основе таких показателей, как количество резидентов и их поддержка, привлечение инвестиций, доступная инфраструктура и других.

«Мы придаем огромное значение развитию инфраструктуры, которая способствует успешной реализации проектов резидентов – строим дороги, энергетические и лабораторно-производственные объекты. В июне на правобережной площадке мы торжественно открыли новый инновационно-технологический центр. Резиденты, которые будут создавать здесь свои производства, намерены инвестировать в них более миллиарда рублей. Завершается и строительство аналогичного комплекса лабораторно-производственных помещений на левобережном участке ОЭЗ «Дубна», – отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Также по версии FDi второй год «Дубна» упомянута среди лучших в мире в номинации «Расширение проектов резидентов». К моменту проведения рейтинга на территории ОЭЗ свою деятельность вели 154 инвестора.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадим Хромова, ОЭЗ «Дубна» является не только лидером по привлечению новых инвесторов в стране, но и самая крупная ОЭЗ в России по числу инвесторов.

«Сейчас на территории зоны реализует свои проекты 161 резидент и создано более 4 тысяч рабочих мест. Почти треть инвесторов составляют крупные компании. Партнерами многих резидентов выступают иностранные инвесторы. Например, «АРКРЭЙ» является дочерней компанией японской корпорации ARKRAY, «Акванова Рус» выпускает продукцию на основе технологий немецкой AQUANOVA AG, «Фрерус» реализует ключевой проект Fresenius Medical Care (Германия), завод «ПСК «Фарма» построен за счет средств инвестора из Индии», – перечислил Хромов.

Английское экономическое издание FDi (Foreign Direct investment) входит в холдинг, который также является издателем деловой газеты The Financial Times. Ежегодно журнал и холдинг составляют рейтинг свободных и особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year. По мнению экспертов, оценка FDi magazine считается одним их самых авторитетных анализов инфраструктурных площадок для бизнеса и пользуется большим интересом у экспертов.