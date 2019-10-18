РИАМО – 18 окт. Третий ежегодный фестиваль «Наш двор» пройдет в Подмосковье 19 октября, мероприятие проведут во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В мероприятии примет участие министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Основная цель фестиваля «Наш двор», который будет проходить в регионе уже во второй раз, – познакомить жителей Московской области с лучшими практиками, которые реализуются соседскими сообществами во дворах многоэтажек», – отмечается в сообщении.

Ежегодно в Подмосковье на месте ветхих дворовых площадок и запущенных пустырей появляются новые, красивые и благоустроенные дворы.

Это около 2 тысяч дворовых территорий, на которых активными жителями проводятся различные праздники, спортивные мероприятия, игры и соревнования. В рамках фестиваля проводится конкурс на самую яркую дворовую акцию.

Конкурсной комиссией будут отобраны 20 дворовых команд-призеров, семь из которых поборются на фестивале 19 октября.

Приз за первое место 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 500 тысяч рублей. Мероприятие начнется в 12:00, регистрация стартует в 11:00.