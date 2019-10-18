РИАМО - 18 окт. Главным управлением региональной безопасности Московской области (ГУРБ) проводится активная работа по внедрению новых проектов, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни в образовательном пространстве, говорится в сообщении ГУРБ.

«Один из таких проектов, разработанный молодежным движением «Трезвый синдикат» при поддержке ГУРБ стал победителем конкурса «Президентский грант». Цель проекта – сохранение и утверждение трезвости подрастающего поколения, как естественного состояния, характерного для независимой и гармонично развитой личности», – говорится в сообщении.

Запланированы организация и проведение первичной профилактики употребления психоактивных веществ в форме «уроков трезвости» для детей, обучающихся в общеобразовательных школах и колледжах ряда муниципалитетов Подмосковья и в нескольких школах Жуковского муниципального района Калужской области.

Также состоятся семинары «Стань учителем трезвости!» для волонтеров в Московской области и музыкальные концерты.

Кроме этого, пройдут рейды по выявлению и последующему закрашиванию надписей, рекламирующих сайты по продаже наркотиков, на общественных зданиях и сооружениях в Протвине, Пущине и Серпухове.

Запланировано проведение рейдов, направленных на выявление нарушения законодательства в области продажи алкоголя и табака. Также в Протвине 1 января 2020 года пройдет спортивное массовое мероприятие «Трезвая пробежка».