РИАМО – 18 окт. Более 352 миллионов поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года в социальных автобусах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто» обслуживает 1179 маршрутов по регулируемым тарифам. Это 93% всей маршрутной сети предприятия.

«С начала 2019 года по этим маршрутам совершено более 352 миллионов поездок. В будний день на маршрутах с регулируемыми тарифами фиксируется около 1,5 миллионов транзакций. Это составляет порядка 97,3% от всего пассажиропотока предприятия», – отмечается в сообщении.

В октябре 2018 года данный показатель был меньше – 96,3%.

Среди факторов, повлиявших на рост пассажиропотока, – изменение маршрутной сети «Мострансавто» и корректировка свыше 350 расписаний движения автобусов.

«Главное визуальное различие автобусов, обслуживающих маршруты по регулируемым и нерегулируемым тарифам, – цвет трафарета (номер маршрута, название начального и конечного остановочного пункта). На маршрутах с регулируемым тарифом трафарет черного цвета, с нерегулируемым – красный», – уточняется в материале.

С 1 января этого года предприятие приступило к обслуживанию еще 74 муниципальных и межмуниципальных подмосковных маршрутов по регулируемым тарифам.