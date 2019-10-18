РИАМО – 18 окт. В Воскресенске открылась выставка «Скульптура в усадьбе», мероприятие продлится до 30 ноября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Культурный центр «Усадьба Кривякино» приглашает посетить персональную выставку заслуженного художника России Владимира Потлова «Скульптура в усадьбе».

«Известный автор станковых и монументальных произведений, принципиальный приверженец традиций классической скульптуры, он раскрывается как искусный пластик. Графика, скульптура, а также изделия из дерева Потлова отличаются простотой и естественностью существования в пространстве, строгой архитектоникой и органичной цветовой гаммой», – отмечается в сообщении.

Представленные работы охватывают весь период творческой деятельности мастера и отличаются широтой спектра от обнаженной натуры до исторических личностей.

Потлов родился 23 ноября 1949 года в Коломне и всегда тяготел к истории своей малой родины.

В свое время он проникся творчеством русского романиста Ивана Лажечникова, жизнь которого тесно связана с Коломной.

«Так, первое произведение Лажечникова «Мои мысли», напечатанное в 1807 году в журнале «Вестник Европы», помечено им: «С. Кривякино». В мир исторических и литературных образов погружают бюсты Ивана Лажечникова, барельефы к его романам «Ледяной дом» и «Новобранец 1812 года», – уточняется в сообщении.

На выставке представлена модель памятника Лажечникову, который в перспективе должен быть установлен на территории усадьбы Кривякино.

Выставка «Скульптура в усадьбе» совпадает со знаковой датой – 70-летием мастера, которое он отпразднует 23 ноября.

Экспозиция продолжит работу до 30 ноября. Вход на мероприятие бесплатный.