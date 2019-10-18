РИАМО – 18 окт. Три дня осталось до конца регистрации на роуд-шоу подмосковных производителей, которое в этот раз пройдет на площадке торговой сети METRO, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«К настоящему моменту зарегистрировалось более 60 компаний из 21 муниципального округа: Домодедово, Лыткарино, Шатура, Одинцовский, Коломна, Озеры, Богородский, Люберцы и другие. Речь идет о производителях молочной и мясной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, соков, кофе, кондитерских изделий, рыбных и мясных деликатесов и даже чулочно-носочных изделий и фарфора», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В рамках мероприятия пройдет конференция поставщиков и закупочная сессия.

«Принимая участие в подобных мероприятиях, производители получают дополнительную возможность привлечь внимание ритейлеров к своей продукции, представить наиболее интересные ассортиментные позиции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития производства. При этом важно, что участие в подобных мероприятиях бесплатное», – дополнил Посаженников.

Мероприятие состоится 25 октября на площадке торговой сети METRO.