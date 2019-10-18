РИАМО - 18 окт. В Москве перед судом предстанут члены банды Сергея Балихина, их обвиняют в разбойных нападениях и убийствах, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«Перед судом предстанут участники банды, совершившие на территории столицы в период с 2007 по 2012 год ряд особо тяжких преступлений. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева Тимофея Шатовкина и ранее осужденного Сергея Балихина», — говорится в сообщении.

Членов банды будут судить за убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем и бандитизмом, участие в вооруженной группе, приобретение и хранение огнестрельного оружия, а также разбой.

Сарычев, Ходыкин и Шатовкин долгое время скрывались от следствия, их задержали в 2017 году.

Банда была создана в 2007 году Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом. В 2007 году злоумышленники проникли в квартиру бизнесмена на Волжском бульваре Москвы, убили его и похитили 1 миллион рублей. В марте 2009 они жестоко убили трех человек в квартире, расположенной в Заревом проезде Москвы, после чего украли имущество на сумму 2 миллиона рублей.

Всего за указанный период участники банды совершили пять разбойных нападений на территории Москвы. Название банда получила из-за того, что во время нападения один из участников прятал лицо за букетом хризантем.

Во время обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен схрон оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы.

В 2014 году трех членов банды, Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова осудили за убийство девяти человек, им были назначены наказания от 14 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

«В ходе расследования уголовного дела назначены и проведены генетические, баллистические, портретные, трассологические и иные судебные экспертизы. Допрошены более 300 свидетелей по уголовному делу, показания которых помогли следствию установить детали совершенных преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключила Иванова.