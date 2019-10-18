РИАМО - 18 окт. Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль подарил 19-летней девочке с ДЦП билет на концерт Григория Лепса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ольга Варламова с детства прикована к инвалидному креслу – она родилась с диагнозом «детский церебральный паралич». С 2018 года она занимается танцами с волонтером Александрой Рахвальской во Дворце спорта «Видное». Накануне ее дня рождения на репетицию к девочке пришел глава муниципалитета Валерий Венцаль, он пригласил Олю и ее маму на концерт Григория Лепса.

«Эта девочка своим примером показывает нам, как нужно жить и преодолевать сложности. Завтра (в субботу, 19 октября – ред.) у Оли день рождения. Мы очень хотели сделать ей сюрприз и исполнили ее маленькое желание – подарили билет на концерт ее любимого исполнителя», – написал Венцаль в своих социальных сетях.

В Ленинском округе продолжается реализация проекта губернатора Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды».

На улицах округа создается пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья на основе маршрутоориентрованного подхода. В частности, устанавливаются тактильные поверхности, понижается бордюрный камень на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта.

За прошлый год оборудовано свыше 35 объектов, в этом году их количество увеличилось вдвое.