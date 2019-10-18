РИАМО - 18 окт. Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца заместителя начальника отдела МВД РФ по столичному району «Дорогомилово» Дмитрия Смирнова, подозреваемого в покушении на мошенничество, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Смирнова, подозреваемого в совершении преступления, <…> сроком на 2 месяца, до 18 декабря 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Смирнова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Получив информацию о наличии проверки в отношении адвоката Зуева, полицейский решил использовать данную информацию в своих целях и убеждал Зуева передать ему 7 миллионов рублей за содействие в «решении вопроса». В итоге сотрудник получил 3,5 миллиона рублей.