РИАМО - 18 окт. В Дмитровском городском округе открыли новую современную детскую площадку, она расположена на улице Космонавтов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадка появилась в рамках программы губернатора во дворе домов № 35 и 52 по улице Космонавтов.

«Площадь игрового городка составляет 450 квадратных метров. Площадка оформлена в тематике «Транспорт». Комплекс включает в себя более 15 элементов, расположенных на травмобезопасном резиновом покрытии, выполненном в форме аппликации: качели, карусели, детский игровой комплекс и спортивный комплекс», — говорится в сообщении.

В честь открытия площадки детей развлекали конкурсами и танцами аниматоры в костюмах героев мультфильмов.