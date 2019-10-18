РИАМО – 18 окт. Бывшего банкира Олега Рафановича экстрадировали в Россию из Словении, его обвиняют в присвоении 38 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Из Республики Словения в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Олег Рафанович, 1969 года рождения», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД, Рафанович заключил в 2008 и 2009 годах от лица финансовой организации кредитные договоры с подконтрольными ему фирмами. Организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получили более 38 миллионов рублей. Банкир похитил деньги и покинул территории России. В 2017 году его задержали в Словении.

В отношении Рафановича возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ обвиняемый выдан Российской Федерации.