РИАМО - 18 окт. Готовность коммунальной спецтехники к зимнему периоду в Ленинском городском округе проверил лично глава округа Валерий Венцаль, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В смотре приняли участие не только муниципальные предприятия, но и частные управляющие компании.

«Прошлая зима показала, что мы научились неплохо убирать центральные дороги. А в этом году наша задача – наладить более качественную уборку внутриквартальных территорий, проездов и тротуаров», – сказал Венцаль.

Встречи с управляющими компаниями продолжатся на территориях их микрорайонов, чтобы уделить особое внимание тем проблемам и вопросам, на которые обращали внимание жители в прошлом году.

Текущей зимой содержать округ в чистоте и порядке будут 170 единиц техники, также заготовлено 5 тысяч тонн антигололедной смеси, еще 7 тысяч тонн будет закуплено в течение сезона.

Кроме того, определены места для складирования снега. К работе на придомовых территориях готовы приступить свыше 500 сотрудников коммунального хозяйства, при необходимости штат будет увеличен.