РИАМО – 18 окт. Гости и жители Подмосковья 25 октября смогут принять участие в «Сырной гонке», мероприятие проведут в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Помимо торговой составляющей, гостей ждет забег с препятствиями, где главным призом будет головка сыра от Олега Сироты. Фестиваль пройдет 25, 26, 27 октября на территории рынка, расположенного по адресу: улица Талсинская, дом 1А.

«В Щелково мы будем проводить мероприятие с уклоном на спортивный характер, это будет своего рода – праздник урожая – посвященный плодородию и богатству земли России и Подмосковья, семейному благополучию и здоровому спортивному образу жизни! Новым будет все, начиная с формата мероприятия. Но сразу оговорюсь, что наша «Сырная гонка» не имеет аналога, и ничего общего с традициями Куперсхилдской сырной гонки. Единственное чего мы ждем, что, как и гонка в Великобритании, наша Щелковская «Сырная гонка» станет традиционной, и когда-нибудь наши наследники тоже не вспомнят откуда пошла традиция проведения данного мероприятия», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что программа фестиваля будет включать в себя несколько площадок: концертную площадку, зону активности для семьи, спортивную зону и, конечно же, зону сырной торговли. Папы смогут померяться силами, ловкостью и умениями, поборовшись за вкусный приз. Дети всех возрастов смогут принять участие в интерактивных зонах и найти занятия по интересам, например, поиграть в сырные шашки.

«Организаторами будет проведена лотерея, где каждый сможет попытать удачу и выиграть полезные и нужные в жизни и быту призы, надо понимать, что все эти призы имеют спортивный уклон, уклон на здоровый образ жизни, на здоровое питание», – подчеркнул Посаженников.

На фестивале свою продукцию представят более 30 производителей сыра из Московской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Смоленской, Вологодской, Владимирской, Брянской, Орловской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Адыгея.