РИАМО - 18 окт. Московская область представила свой опыт по цифровой трансформации в социально значимых сферах жизни региона на Всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Форум прошел в Сочи с 17 по 18 октября.

«Участники форума — представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества, ведущие эксперты в области информатизации различных отраслей народного хозяйства — смогли поделиться опытом успешного внедрения новейших ИТ-разработок и обсудить перспективы развития цифровизации в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе работы тематической секции «Суперсервисы в цифровой экономике» министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал об опыте региона в этой сфере. Он подчеркнул востребованность суперсервиса «Переезд на новое место жительства», который позволяет гражданам сэкономить время и снизить количество посещений различных ведомств. В прошлом году по комплексу услуг, входящих в состав суперсервиса, было подано свыше 10 миллионов заявлений.

Суперсервис призван помочь оформить на всех членов семьи базовые документы, включая онлайн-запись в школу и детский сад, подать заявление на социальную карту и другие региональные льготы, проинформировать об имеющихся вакансиях и указать расположение социальных объектов и учреждений на новом месте.

Создание онлайн-ресурса ведется в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации. Рабочую группу возглавляет министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Представляя региональные суперсервисы, Рымар отметил ежегодный рост качества медицинской и социальной помощи мамам и их малышам в Подмосковье. Например, с 1 сентября 2019 года в рамках реализации проекта «Стань мамой в Подмосковье» все необходимые федеральные и региональные услуги оказываются непосредственно в роддомах. В результате оформление основных документов осуществляется в течение трех дней после родов.

Кроме того, планируется запуск проактивного уведомления многодетных родителей о положенных им льготах при рождении третьего и последующих детей и выдача электронного удостоверения многодетной семьи.

В числе перспективных направлений цифровой трансформации были также названы развитие услуг по внесению лицензий на такси в реестр с возможностью генерации QR-кода для проверки подлинности и реализация суперсервисов по получению данных из государственного лесного реестра на территории Подмосковья и проверка пересечений с землями лесного фонда.