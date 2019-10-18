РИАМО – 18 окт. Столичный аэропорт Шереметьево закроет на реконструкцию первую взлетно-посадочной полосу (ВПП-1) в январе 2020 года, пишут «Ведомости».

Аэропорт объявил тендер на реконструкцию. Максимальная стоимость контракта составляет 8,3 миллиарда рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 октября, а определить подрядчика аэропорт намерен 21 ноября.

«Закрыть полосу на реконструкцию планируется в январе 2020 года. Окончание работ намечено на 30 ноября следующего года», – говорится в сообщении.

Реконструкция ВПП-1 предусмотрена концессионным соглашением, заключенным аэропортом и Росавиацией в прошлом году. Полосу построили в 1953 году. В рамках работ отремонтируют четыре рулежные дорожки, а также построят две новые.

Кроме того, будет проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Полосу оснастят системой раннего оповещения об образовании гололеда.