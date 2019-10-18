РИАМО – 18 окт. В парке «Сказочный» в городском округе Красногорск 19 октября состоится торжественное открытие уникальной губернаторской детской площадки, площадь объекта составляет 1350 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В 2019 году на территории Подмосковья по губернаторской программе уже установлено 178 площадок из запланированных 213.

«Еще свыше 1,3 тысячи детских площадок установлено и модернизировано в ходе выполнения мероприятий программы комплексного благоустройства дворовых территорий, адресная программа для которых была сформирована на основании обращений жителей», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что в парке «Сказочный» в Красногорске 19 октября откроют очередную детскую площадку. Начало мероприятия в 12:00.