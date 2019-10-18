РИАМО - 18 окт. Свыше 15 тысяч домов и дач поставили на учет в городском округе Серпухов за 3 года, при этом более 7,8 тысячи земельных участков все еще содержат незарегистрированные строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В Серпухове состоялась встреча с садоводами и дачниками, на которой представители государственных структур рассказали об упрощенной регистрации объектов по «дачной амнистии», переводе садовых домов в жилые и ответили на другие вопросы.

«В Серпуховском городском округе насчитывается 263 СНТ, в которых зерегистрированы более 17 тысяч членов. С 2016 года, когда началась кампания по информированию собственников о процедурах регистрации недвижимости в округе, собственники поставили на учет более 15 тысяч домов и дач, из них более 2 тысяч легализовано в 2019 году», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Однако, по его словам, более 7,8 тысячи земельных участков все еще содержат строения без регистрации.

Как отметил министр, данные строения нужно успеть зарегистрировать пока действует «дачная амнистия» – упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов.

Он добавил, что регистрация домов и дач необходима для того, чтобы защитить собственность, поскольку дом, не имеющий оформленного права собственности, считается самостроем, и может быть снесен по решению суда, или стать предметом внимания мошенников.

Кроме того, зарегистрированные объекты недвижимости приносят доход в бюджет, то есть это источник создания комфортной среды в округах, строительства социальных объектов, проведения ремонта и инфраструктуры. Зарегистрированные 15 тысяч объектов – это более 67 миллионов рублей для благоустройства региона.