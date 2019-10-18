РИАМО - 18 окт. В городском округе Егорьевск состоялся запуск новой линии по производству, нарезке и упаковке сырокопченых колбас, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«АО «Новая столица», выпускающая продукцию под торговой маркой «Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика имени К.Ю. Афанасьева», провела модернизацию предприятия при поддержке Государственного фонда развития промышленности (ФРП) Московской области. В прошлом году экспертный совета Фонда одобрил и выдал организации льготный займ под 5% годовых на приобретение технологического оборудования», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что ФРП выделил «Новой столице» 110 миллионов рублей на 5 лет, общий объем инвестиций в модернизацию составил 247 миллионов рублей.

«Благодаря вводу в эксплуатацию нового оборудования Егорьевская колбасная фабрика не только расширит ассортимент и увеличит объем выпускаемой продукции, но и создаст дополнительно 25 рабочих мест. Также с 2020 года почти в два раза будет увеличен объем налоговых поступлений от предприятия в бюджет региона», - добавил Хромов.

Фонд представляет финансовую поддержку в виде займов на льготных условиях по четырем программам: «Приобретение оборудования», «Лизинговые проекты», «Комплектующие изделия» и «Проекты развития». Льготные займы от 20 до 150 миллионов рублей предоставляются под ставку от 1 до 5% в зависимости от программы.