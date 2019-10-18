РИАМО – 18 окт. В мобильном сервисе «Подмосковные стройки» появились планируемые социальные объекты, теперь пользователи приложения «Добродел» могут видеть, где в регионе запланировано возведение социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На интерактивной карте сервиса появились будущие объекты социального назначения. Теперь жители области смогут заранее узнавать о том, что в их городе будет возведена школа, детский сад, поликлиника, ФОК или Дом Культуры. Также в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» будут анонсированы реконструкции уже существующих учреждений», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Для того, чтобы посмотреть возведение каких объектов запланировано в конкретном городском округе необходимо открыть фильтр сервиса, далее указать вид объекта «Социальные», статус строительства «Планируется» и выбрать нужное муниципальное образование. После чего появится информация об адресе и дате возведения объекта.

В настоящее время на территории Московской области в категории планируемые социальные объекты отображается около 200 объектов, 35 из которых в Красногорске, 13 в Одинцовском городском округе, 12 в Солнечногорске, 10 в Мытищах, 10 в Подольске, по девять в Люберцах и Балашихе, семь в Пушкине, по пять в Ленинском городском округе и Долгопрудном, по три в Лобне и Чехове.

«Сервис начал работать с конца августа и постоянно обновляется. Следующее обновление приложения запланировано в ноябре. Мы внедрим AR технологии, и в «Подмосковных стройках» появится новая функция распознавания объектов», – заверил Гарибян.