РИАМО - 18 окт. В 174 общеобразовательных организациях Московской области провели профориентационное мероприятие в рамках международной акции «День IT-знаний 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Основная цель данного мероприятия – ознакомить обучающихся с профессиями, которые связаны с технологиями обработки больших информационных данных.

«Многие ведущие сотрудники российских технологических компаний посетили школы, в которых обучались ранее, чтобы поговорить с обучающимися о профессиях в сфере информационных технологий», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия обучающиеся узнали много новой и интересной информации про современный мир технологий, новые профессии, а также про образовательные программы и вузы, в которых можно получить образование.