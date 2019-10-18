РИАМО - 18 окт. В районе Крюково в Зеленограде благоустроили бульвар в 20-м микрорайоне и зону отдыха, там появилось новое освещение, лавочки и велодорожки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках программы «Мой район» здесь появились велодорожка длиной полтора километра, четыре детские и восемь спортивных площадок, новые пешеходные дорожки, площадка для тренировок и выгула собак. Вдоль всего бульвара установили светодиодные фонари, лавочки и урны, посадили деревья и кустарники», – говорится в сообщении.

Завершился и первый этап благоустройства зоны отдыха возле Нижнего Каменского пруда. Там построили скейт-парк. Второй этап благоустройства планируют провести в следующем году. Сейчас разрабатывается проекта лыжероллерной трассы на территории района.

Кроме того, на бульваре 20-го микрорайона появится фестивальная площадка. На ней в начале следующего года проведут праздник «Путешествие в Рождество».