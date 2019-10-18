РИАМО - 18 окт. Инспекторы эконадзора наложили штраф на ООО «Природа и отдых», которое оказывает услуги платной рыбалки вблизи деревни Симбухово Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки было установлено, что компания ведет свою деятельность на русловом пруду на ручье безымянном, притоке реки Исьма. Участок был оборудован для бизнеса: имеются пронумерованные места для рыболовов, установлен вагончик, в котором взималась плата за услуги. Компания даже создала собственный интернет-сайт и аккаунты в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Анализ документов показал, что общество действует на основании передачи прав по договору водопользования. Однако в изначальном документе не содержатся условия, позволяющего вести рыбохозяйственную деятельность. Пруд является объектом общего пользования, доступ к нему не может быть ограничен. Платная рыбалка на нем незаконна. Компании назначен штраф 90 тысяч рублей.

Договоры водопользования в рекреационных целях заключаются на основании аукциона, либо на безаукционной основе, и не подразумевают оказания услуг в сфере любительского рыболовства. По вопросам организации платной рыбалки следует обращаться в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.