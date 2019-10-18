РИАМО - 18 окт. В Чехове состоялось открытие отделения МФЦ после ремонта, офис расположен по адресу: Советская площадь, дом 3, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Посетить центр «Мои документы» можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Планируется, что центральный офис будет принимать до 900 заявителей в день. Площадь офиса увеличена, а само помещение соответствует всем требованиям регионально стандарта организации деятельности МФЦ», — говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, а также директор МФЦ Московской области Иван Кулаков.

Сеть МФЦ Московской области состоит из 122 офисов, 254 территориально обособленных структурных подразделений. Суммарно это 1977 окон предоставления государственных и муниципальных услуг.

До конца года планируется открытие трех офисов в Кашире, Мытищах и Солнечногорске.