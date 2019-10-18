РИАМО - 18 окт. В Казани начал работу Всемирный конгресс World Urban Parks-2019, в нем принимает участие делегация министерства благоустройства Московской области, которая поделится опытом развитие общественных пространств и городских парков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Главная тема форума – «Парки и города – развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан».

«Благоустройству парков мы уделяем большое внимание. В этом году благоустраиваем 17 парков культуры и отдыха, а также создаем два уникальных парковых территории – это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцове», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, количество парков в регионе выросло за последние 6 лет в четыре раза – с 25 до 100. В Подмосковье практически с нуля появилось 20 новых зон отдыха. Общая площадь парков с 2017 года по 2019 выросла с 1804 гектаров до 2262 гектаров, а посещаемость – с 7 миллионов человек в 2017 году до 8,3 миллионов человек в 2019 году.

Также на конгрессе будут выработаны новые базовые критерии оценки номинантов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2018 году четыре города Московской области вошли в число победителей конкурса – Коломна, Зарайск, Дубна, Сергеев Посад. Всего область получила 250 миллионов рублей на их реализацию. В настоящее время ведутся активные работы по реализации этих проектов.

В этом году пять городов Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – Серпухов, Кашира, Верея, Звездный городок, Пересвет. Все проекты-победители этого года будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года.

«Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже 2 года лидировать в рейтинге Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России», – заключил Хайкин.