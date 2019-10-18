РИАМО - 18 окт. Открытый кубок Московской области по северной ходьбе прошел в Дмитровском городском округе, в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

Соревнования прошли 12 октября, участники приехали из 35 городов и 12 субъектов РФ. Самому молодому спортсмену было 18 лет, самому возрастному 73 года. Любителям северной ходьбы не помешали погодные условия, они все равно с удовольствием вышли на дистанцию.

«Впервые в истории региона проведены подобные соревнования с рейтинговым статусом Российской Федерации северной ходьбы на территории Центра активного отдыха Леонида Тягачева, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Шуколово», — говорится в сообщении.

Специально для проведения соревнований на территории спортивной базы была подготовлена трасса, отвечающая всем международным стандартам, протяженностью 2,5 километров. Участники могли полюбоваться на красивые пейзажи осеннего Подмосковья.

Главный судья соревнований – президент Федерации северной ходьбы в Москве, координатор спортивного совета Российской Федерации северной ходьбы – Эдуард Цвигун, руководил судейской коллегией в составе экспертов и известных спортсменов, приехавших из нескольких регионов России.

В рамках I открытого кубка Московской области по северной ходьбе был предусмотрен массовый старт без учета времени, участие приняли 120 человек в возрасте от 18 до 82 лет. Кубок проходил при поддержке комитета по туризму Московской области, администрации Дмитровского городского округа, почетного президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева.