РИАМО - 18 окт. Создание образовательных кластеров обсудят на выставке Build School 2019, которая пройдет с 21 по 23 октября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В понедельник, 21 октября, в рамках деловой программы Build School 2019 главный архитектор Московской области Александра Кузьмина примет участие в круглом столе «Образовательные кластеры как центры городского притяжения и экономического развития», – отмечается в сообщении.

Также среди участников мероприятия: директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, соучредитель проектного бюро UNK project Юлий Борисов, руководитель АМ «Атриум» Антон Надточий, руководитель АПО №3 Института Генплана Москвы Максим Гурвич.

Модератором дискуссии будет генеральный директор агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.

Build School – единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, строительства и оборудования детских садов и школ.

В 2019 году тематика расширена за счет нового раздела экспозиции, посвященного строительству и оборудованию спортивных сооружений, обустройству территорий игровыми и спортивными площадками.

Выставка объединяет ведущие компании, работающие в области проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и эксплуатации дошкольных и школьных зданий.