РИАМО – 18 окт. «Мособлгаз» завершил работы по газификации деревни Цаплино в Орехово-Зуевском городском округе, ввод в эксплуатацию построенного объекта позволит газифицировать 155 частных жилых домов и один многоквартирный дом, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Протяженность нового газопровода составила 4,8 километра.

«К концу года мы завершим основной объем строительных работ и подключений по губернаторской программе: более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключить свои дома к газу. Строительство газопровода в деревне Цаплино позволит подключиться к газу более 180 жителей населенного пункта», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он пояснил, что до конца года в Орехово-Зуевском городском округе будет также газифицирована деревня Яковлевская.

Программой газификации на 2019 год рассчитано строительство 50 новых газопроводов в Московской области.

До конца года «Мособлгаз» введет в эксплуатацию еще 26 объектов газоснабжения.