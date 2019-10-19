РИАМО - 19 окт. Во Дворце спорта «Борисоглебский» в подмосковном Раменском в субботу пройдет II Ежегодный фестиваль дворовых мероприятий «Наш двор», говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Мероприятие проводится по инициативе Ассоциации и министерства ЖКХ Подмосковья.

«Основная цель фестиваля «Наш двор», который будет проходить в регионе уже во второй раз, - познакомить жителей Московской области с лучшими практиками, которые реализуются соседскими сообществами во дворах многоэтажек», — говорится в сообщении.

Ежегодно в Московской области на месте ветхих дворовых площадок и запущенных пустырей появляются новые, красивые и благоустроенные дворы. Это около 2 тысяч дворовых территорий, на которых активными жителями проводятся различные праздники, спортивные мероприятия, игры и соревнования.

В рамках фестиваля проводится конкурс на самую яркую дворовую акцию. Отличительной особенностью конкурса «Наш двор» в 2019 году станет поощрение наиболее интересных, объединяющих жителей дворовых флешмобов.

Мероприятие начнется в 12:00, регистрация стартует в 11:00.