РИАМО - 19 окт. В субботу в столице пройдет образовательная выставка «Московский день профориентации и карьеры», в рамках которой студенты и школьники поучаствуют в специальном тестировании и узнают о профессиях будущего, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие пройдет на базе павильона №57 «Россия — моя история» на ВДНХ. Участие в ней примут представители МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики РАНХиГС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Финансовой академии при правительстве РФ.

«Свои программы подготовили служба занятости населения «Моя работа», центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и другие профильные организации», - говорится в сообщении.

На мероприятии ребята смогут определиться с будущей профессией и узнают об успешных стратегиях поступления в ведущие вузы, о тонкостях прохождения итоговых аттестаций. Также они смогут поучаствовать в лекциях о перспективных профессиях и возможностях, которые дает дополнительное образование.

Выставка будет работать с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.