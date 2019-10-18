РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске 19 октября откроется коллективная выставка художников «Рыба моей мечты!», сообщается в группе «Галерея «Golden Hall. Художественный» в соцсети «ВКонтакте».

«В галерее «Golden Hall. Художественный» в Подольске 19 октября в 16:00 состоится открытие коллективной выставки «Рыба моей мечты!». Приглашаем всех желающих провести чудный вечер в компании удивительных художников из Москвы и Подмосковья и насладиться работами, выполненными в различных техниках - живопись, графика, ткачество и скульптура. Есть на что посмотреть и есть чему удивиться», - говорится в сообщении.

Гостям вход платный, но символический - всего 100 рублей, детям бесплатный. Галерея «Golden Hall. Художественный» находится на улице Федорова, 19, выставка на втором этаже.