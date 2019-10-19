РИАМО - 19 окт. Впервые с момента создания ВДНХ начнут проводить специализированные экскурсии для людей с нарушением слуха, первое подобное мероприятие пройдет в субботу, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Первопроходцем станет Центр славянской письменности «Слово», в котором с 19 октября стартуют экскурсии в сопровождении переводчика жестового языка на постоянной бесплатной основе. Это еще один шаг в создании безбарьерной среды на ВДНХ <…> Экскурсия рассчитана на 25 человек и будет проводиться еженедельно по выходным», - уточняется в сообщении.

В центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ появится постоянная бесплатная экскурсия «Кириллица в пространстве и времени» с переводом на жестовый язык. Посетители с нарушением слуха смогут узнать многовековую историю русского алфавита и интересные подробности изобретения Кирилла и Мефодия.

Участники экскурсии «окажутся» в монастырской келье, первой русской типографии и земской школе, расшифруют граффити в древнем храме, познакомятся с «СМСками» древних новгородцев, а также протестируют интерактивные экспонаты и изучат таймлайны, посвященные шрифтовому дизайну и шедеврам каллиграфии.

Также можно будет рассмотреть древнейшие литературные произведения Руси и познакомиться с дневниками прошлого века — от записок петроградской курсистки до детских воспоминаний о событиях августа 1991 года.

С точки зрения доступности для людей с нарушением слуха центр «Слово» встал в один ряд с ведущими мировыми и российскими музеями, такими как национальный музей Прадо в Мадриде, Русский музей в Санкт-Петербурге, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей в Москве и другими.

«Если услуга станет востребованной у москвичей и гостей столицы, будет рассмотрен вопрос об организации подобных экскурсий в других популярных павильонах ВДНХ, а также обзорных экскурсий по территории выставки», - уточняется в материале.

Сегодня на ВДНХ создается безбарьерная среда, чтобы гости с особыми потребностями чувствовали себя комфортно. В юбилейном сезоне появилась бесплатная услуга для маломобильных граждан — индивидуальный трансфер.

Многие павильоны уже оборудованы пандусами, регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные людям с ограниченными возможностями здоровья, работает инклюзивная детская площадка. Также на территории Выставки действует целая система льгот для посещения экспозиций.