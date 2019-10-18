РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Девятнадцатого октября в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Люберцах пройдет IV Открытый Кубок Ип Мана по вин чун кунг-фу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Девятнадцатого октября спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва в Люберцах соберет поклонников китайского боевого искусства на четвертом Открытом Кубке Ип Мана по вин чун кунг-фу. Соревнования начнутся в 10:00», - говорится в сообщении.

В спортивных состязаниях примут участие порядка 100 участников с разным уровнем подготовки - дети, юниоры, взрослые и взрослые с оружием. Адрес проведения: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №349А.

Вин чун - китайское боевое искусство, которое изобрел Ип Ман, его еще называют китайским боксом. В борьбе преобладает техника рук, а удары ногами, как правило, наносятся ниже бедра или колена противника. Для получения навыков вин чун обычно используется деревянный манекен. Комплекс работы с манекеном, придуманный Ип Маном, включает в себя 116 движений.