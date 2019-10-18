РИАМО - 18 окт. Четыре встречи с творческими личностями, среди которых балерина Анастасия Волочкова, пройдут в магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, 20 октября в 15:00 состоится презентация мистического триллера Татьяны Мастрюковой «Приоткрытая дверь».

«На встрече у читателей будет возможность не только пообщаться с автором, но и получить календарь на 2020 год, оформленный в стиле книги «Приоткрытая дверь». Календарь получит каждый, кто задаст вопрос автору», – отмечается в сообщении.

Мастрюкова – финалист премии «Новая книга» от издательства Росмэн, победитель премии «Электронная буква» платформы «ЛитРес».

Встреча с Анастасией Волочковой пройдет 21 октября в 19:00. Балерина презентует свою автобиографию «Плата за успех: откровенная автобиография. С дополненной реальностью!». В ней она рассказала о том, какая она есть, без прикрас и стереотипов, созданных СМИ.

Кроме того, 23 октября в 19:00 гостей приглашают на встречу с Владой Якушевской, автором книги «Спроси меня как. Быть любимой, счастливой, красивой, богатой собой». Во время встречи с читателями автор презентует книгу, поделится историями из своей жизни и даст полезные советы.

Также 24 октября в 19:00 свою книгу «Счастлива без рук» презентует Маргарита Грачева – девушка, пострадавшая от домашнего насилия. В декабре 2017 года ее муж отрубил ей обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть, вместо второй теперь протез, деньги на который собирали всем миром.

Магазин «Читай-город» находится на четвертом этаже здании ТЦ на площади Киевского вокзала.