РИАМО – 18 окт. Ступени столичного Театра эстрады оказались давно утерянным постаментом памятника Бекетовым, в настоящее время обеспечена транспортировка всех частей постамента на территорию Донского монастыря, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

На днях в ходе работ по благоустройству территории, прилегающей к Театру эстрады (Берсеньевская набережная, дом 20/2), были обнаружены гранитные блоки, на которых выбиты фамилии и года. Ранее они были ступенями, ведущими в театр.

«Мосгорнаследие подтвердило, что ступени являются фрагментами надмогильного памятника супругам Бекетовым работы Ивана Петровича (Джованни) Витали. Супруги Бекетовы были погребены на кладбище Новоспасского монастыря. В 1927 году скульптурная (верхняя) часть памятника, изображавшая аллегорические фигуры Веры и Надежды, была перенесена в усыпальницу Голицыных (современная церковь архангела Михаила) Донского монастыря. Там он сохранился до наших дней и сейчас является музейным предметом музея имени Щусева», – отмечается в сообщении.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что москвичи вновь проявили неравнодушие в вопросах сохранения культурного наследия.

«Горожане, заметившие на бывших ступенях Театра эстрады старинные надписи, сразу стали писать нам в социальные сети, а также звонить на горячую линию. Сотрудники департамента незамедлительно выехали, чтобы оценить ситуацию», – разъяснил он.

Все фрагменты на хранение сразу забрали специалисты. После их изучения стало понятно, что ступени являются не надгробными плитами, а фрагментами надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его второй жене Ирине. Этот постамент с 1927 года считался утраченным.

«Мосгорнаследие обеспечило транспортировку всех частей постамента на территорию Донского монастыря и договорилось с музеем Щусева о том, что специалисты оценят возможность вернуть скульптуру на исторический постамент», – подчеркнул руководитель Мосгорнаследия.

Емельянов добавил, что практика использования надгробий известна с 17 века, особенно часто она применялась в первые годы советской власти.