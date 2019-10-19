РИАМО – 19 окт. Более 50 моделей легковых машин 1950–1980-х годов можно будет увидеть бесплатно в субботу в столичном парке Горького, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Выставку ретроавтомобилей, посвященную Дню автомобилиста, развернут на площадке возле Театра Стаса Намина с 10:00 до 21:00.

«В числе ретроавтомобилей – такие знаменитые марки, как Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac. Самый старший экспонат – Сhevrolet Impala, которому в этом году исполнился 61 год. Несмотря на свой солидный возраст, автомобиль с легкостью преодолевает расстояние в тысячу километров», – отмечается в сообщении.

По словам организаторов-специалистов музея культовых автомобилей «М.О.С.Т.», многие из машин представлены в России в единственном экземпляре, при этом большая часть экспонатов выставляется впервые.

Так, один из главных героев выставки – Сadillac de Ville, или, как его еще называли, «король дорог», любимец американского певца и актера Элвиса Пресли. Личная коллекция короля рок-н-рола насчитывала около 100 авто марки Cadillac.

Еще один интересный экспонат – Dodge Ram Pickup. Он был выпущен в 1978 году ограниченным тиражом – всего три тысячи экземпляров.

Также у посетителей выставки будет уникальная возможность изучить ретроавтомобили, узнать историю каждого из них и сделать фото на память.