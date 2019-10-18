РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. Полицейские из Домодедова раскрыли кражу из магазина в микрорайоне Барыбино на сумму более 47 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД по городскому округу Домодедово поступило заявление от представителя одного из магазинов розничной торговли в микрорайоне Барыбино о хищении продуктов питания на сумму более 47 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался 28-летний уроженец Республики Дагестан», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

«В отношении задержанного следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавляется в сообщении.