РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске 19 и 20 октября сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - говорится в сообщении.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть его уже ранее лишали права управления, он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.