РИАМО - 18 окт. Два магазина федеральной книжной сети «Читай-город» открылись в Москве в ТРЦ «Ангара» и «Fort», а также в Красногорске в ТРЦ «Отрада», говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

«В каждом магазине посетителей ждут свыше 100 тысяч наименований изданий, а ассортимент удивит даже самого взыскательного читателя. Родители, которые хотят заинтересовать детей чтением, могут найти в магазине красочные и оригинальные детские книги для разного возраста», – отмечается в сообщении.

Помимо книг в «Читай-городе» можно найти товары для хобби и творчества, игры, креативные сувениры и канцелярские мелочи – яркие блокноты, оригинальные карандаши и ручки, необычные ластики и многое другое. Тем, кто хочет сделать подарок близким, но затрудняется с выбором, магазин предложит подарочные сертификаты различного номинала.

Сеть «Читай-город» входит в тройку европейских лидеров по числу книжных магазинов и насчитывает более 400 торговых предприятий по всей России. Она является победителем общественной премии Retailer of the Year в номинации «Лучший сетевой и интернет магазин России 2018-2019» в категории «Книги».