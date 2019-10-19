РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 окт. Футбольный клуб Люберец в субботу сыграет с командой «Металлист» из Королева в первенстве России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте ФК «Люберцы».

«Девятнадцатого октября пройдет матч 29 тура первенства России среди команд III дивизиона. ФК «Люберцы» сыграет с клубом «Металлист» из Королева», – говорится в сообщении.

Игра состоится на стадионе «Торпедо» в Люберцах и станет последней домашней в нынешнем году. Матч начнется в 14:00.

Прошлый матч 28 тура против клуба «Серпухов» закончился со счетом 2:0 в пользу противника.

ФК «Люберцы» находится на 14 месте в турнирной таблице первенства, а ФК «Металлист» занимает шестую строчку.