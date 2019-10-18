РИАМО – 18 окт. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков назвал пути решения задачи по сокращению числа ДТП и количества жертв, передает Федеральное агентство новостей.

За первые девять месяцев 2019 года в России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также раненых (на 3%) и погибших (примерно на 10%).

«Увы, не весь еще инструментарий использован для снижения количества жертв на дорогах. Потому что цифры, по сравнению с разными европейскими странами, у нас, конечно, очень и очень серьезные. Снижение есть, но абсолютные цифры – пострадавших и погибших – все равно высокие», – заявил Лысаков.

По его словам, в стране практически отсутствуют просвещение и пропаганда езды за рулем по правилам, а на федеральных телевизионных каналах фактически нет социальной рекламы.

В основном часто замешан так называемый личный фактор, когда люди нарушают ПДД, «написанные кровью», пояснил Лысаков.

«И вот над воздействием как раз на формирование среди водителей законопослушного поведения, вот над этим мы, к сожалению, не работаем. Вот здесь есть огромный и неиспользованный потенциал, потому что просто повышением санкций и штрафов мы задачу не решим», – уверен парламентарий.

В заключение «единоросс» сказал, что в России и так уже подошли к пределу наказаний за совершение нарушений ПДД.

«Что говорить, если у нас за повторное управление в состоянии опьянения – не за аварию, замечу, и не за жертвы, а просто за сам факт управления – есть весьма серьезная ответственность», – подытожил Лысаков.