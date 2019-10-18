РИАМО - 18 окт. На Алтуфьевском шоссе потушили пожар в административном здании, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 17:17. Горело здание по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 4, строение 4. По данным открытых источником, там находится социально-реабилитационный центр. До прибытия спасателей из здания вывели 74 ребенка.

«В 18:30 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Горело складское имущество», — говорится в сообщении.

Людей во время пожара разместили в соседнем корпусе.