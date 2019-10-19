РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 окт. Традиционная экоакция «РазДельный Сбор» пройдет в субботу на территории двух парков Люберец – Центрального и «Наташинские пруды».

Акция регулярно проводится в парках и жители охотно в ней участвуют, сдавая пришедшие в негодность пылесосы, чайники, телевизоры. Кроме того, на мероприятии волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами.

На переработку в рамках акции «РазДельный сбор» жители могут принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке подлежат изделия под номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции батарейки, градусники, ртутные лампы, ветошь, твердый пластик без маркировки, любой пластик с маркировками 3 и 7.

На экоакции можно сдать и электротовары: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники. Электронику отправят на переработку на современные предприятия. Сбор пройдет в рамках акции «ЭлектроОсень».

Волонтеры экоакции не принимают картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.

Сбор вторсырья начнется в 12:00 на двух площадках – в Центральном парке культуры и отдыха (со стороны здания администрации) и в парке «Наташинские пруды» (вход со стороны улицы Шевлякова).