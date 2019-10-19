РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 окт. В ДК «Октябрь» Подольска в субботу пройдет фестиваль «Музыка души», на нем выступят более 50 творческих коллективов из Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В субботу во Дворце культуры «Октябрь» Подольска состоится XX Московский областной фестиваль «Музыка души». В нынешнем году он будет посвящен 120-летию народного артиста СССР, лауреата госпремии СССР, композитора Исаака Дунаевского, который является одним из зачинателей и крупнейших мастеров советской массовой песни и оперетты. Его музыка звучит в таких фильмах, как «Дети капитана Гранта» Владимира Вайнштока, «Моя любовь» Владимира Корш-Саблина и других.

«В фестивале, посвященном творчеству Исаака Дунаевского, примут участие более 50 творческих коллективов и около 600 участников – это солисты, хоры и оркестры из 20 муниципальных образований Подмосковья и Москвы. Все участники празднества получат дипломы, фирменные сувениры и подарки», – говорится в сообщении.

Также приобщиться к творчеству Исаака Дунаевского приглашают всех жителей и гостей Подольска. Фестиваль пройдет во Дворце культуры «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом №38. Начало в 13:00, вход свободный.

Областной фестиваль «Музыка души» пользуется большим успехом. Каждый год он посвящен определенному композитору-песеннику, как правило, советского периода. Учредителями фестиваля являются Союз композиторов России, министерство культуры Московской области, региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области» и администрация Подольска.