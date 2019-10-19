РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 окт. В Центральном парке культуры и отдыха подмосковных Люберец в субботу пройдут музыкальный вечер и файер-шоу, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Приглашаем всех 19 октября в Центральный парк культуры и отдыха (Люберец – ред.). Всех гостей музыкального вечера ждет живое исполнение на саксофоне любимых мелодий от виртуоза, лауреата международных конкурсов Эдуарда Левицкого», – говорится в сообщении.

Также для жителей выступят балалаечник-виртуоз Юрий Шутов, певица Ирина Левицкая, участник группы «Аракс» Алексей Савченко. Начало в 17:00.

После этого, в 19:00 состоится файер-шоу от «Lando's Band».